Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali, la scelta di Gattuso su Kean

nazionali

Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali, la scelta di Gattuso su Kean

Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali, la scelta di Gattuso su Kean - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord
Redazione VN

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco; Retegui, Kean. Ct: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-1): P. Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. Ct: Michael O'Neill

Leggi anche
Italia U21: Ndour subito a segno. Poi arriva il tris in due minuti
Viola in Nazionale: Kean speranze mondiali, stasera guida l’attacco azzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA