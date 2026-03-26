ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco; Retegui, Kean. Ct: Gennaro Gattuso.
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Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali, la scelta di Gattuso su Kean
Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord
IRLANDA DEL NORD (3-5-1): P. Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. Ct: Michael O'Neill
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