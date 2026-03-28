Sacchetti boccia Fagioli: “Non mi piace quel tipo di giocatore. Vi spiego”

Ecco le parole di Luigi Sacchetti, ex giocatore della Fiorentina ed Hellas Verona, ai microfoni del Pentasport

Alessio Vannini 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:13)

L'ex giocatore della Fiorentina e del Verona Luigi Sacchetti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, della partita di sabato prossimo tra gialloblù e viola. Ecco le sue parole:

"Verona-Fiorentina per me rappresenta la vita calcistica. Sabato, dopo 15 anni, tornerò allo stadio proprio per questa partita. Speravo di vedere una gara ai vertici, invece sarà una sfida di sofferenza. La Fiorentina non può sbagliare, mentre vedo un Verona sfiduciato; però, quando non hai più niente da perdere, rischi di fare delle grandi prestazioni. I viola dovranno giocare con attenzione e decisione per portare a casa i tre punti. In caso di vittoria, potremo parlare di salvezza praticamente raggiunta."

Il giudizio su Fagioli — "Fagioli meritava la Nazionale? A me quel tipo di giocatori non piace. Non amavo nemmeno Giannini della Roma: sono quei calciatori che giocano molto nella propria metà campo. In fase offensiva si limitano al passaggio a cinque metri e solo ogni tanto si inventano qualcosa. È un buon giocatore, per carità, però preferisco altri tipi di centrocampisti."

Le difficoltà della stagione — "La squadra viola è buona, ma ci sono state una serie di concomitanze che hanno portato a questi risultati: dall'esonero di Pioli all'addio di Pradé, fino alla scomparsa del Presidente. Tutto ciò ha influito tantissimo. Kean? Mi piace moltissimo. L'anno scorso ogni palla che toccava finiva in porta, in questa stagione invece no. All'inizio del campionato pensavo che la Fiorentina potesse finire sopra il settimo posto. Conference? Se la Fiorentina vince sabato, allora credo che potrà trionfare anche in coppa. Vedo i viola, presi singolarmente, migliori degli inglesi. Tutto, però, dipenderà dal risultato in campionato."