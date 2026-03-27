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Ex viola: Salah può davvero tornare in Italia? La Roma e l’ostacolo ingaggio

Ex viola: Salah può davvero tornare in Italia? La Roma e l’ostacolo ingaggio - immagine 1
L'egiziano è cercato anche da club arabi
Redazione VN

Come raccontato nei giorni scorsi, Mohamed Salah a fine stagione dopo ben nove anni saluterà il Liverpool. Il ritiro, però, non è ancora nei piani dell'attaccante egiziano, anzi. Lui ed il suo entourage si stanno guardando intorno ed oltre ad aver ricevuto alcune offerte dall'Arabia Saudita (due i club interessati in particolare: l’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah) starebbe prendendo corpo una clamorosa suggestione: tornare nella Roma giallorossa.

Del resto Salah ha lasciato intatto il suo feeling con la formazione capitolina ma anche con la stessa città, in cui si è trovato molto bene. E la Roma, dal canto suo, lo riaccoglierebbe sicuramente a braccia aperte. C'è, però, uno scoglio da superare in primis, quello dell'ingaggio. Per la prossima stagione, infatti, i Friedkin hanno imposto un tetto agli ingaggi di 4 milioni netti, mentre l'egiziano ad oggi ne guadagna ai Reds quasi il triplo. Cifra che potrebbe garantirgli l'Arabia, che ha però la guerra vicina, troppo vicina. Lo riporta gazzetta.it.

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