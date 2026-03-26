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Mutu svela: “Quando ero alla Fiorentina ricevetti un’offerta da una squadra turca”

Mutu
Il retroscena raccontato da Adrian Mutu, ex giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha svelato al portale romeno DigiSport un retroscena relativo al calciomercato risalente al periodo viola:

Quando giocavo nella Fiorentina ho ricevuto un'offerta dal Galatasaray. Il trasferimento però non si è concretizzato, non so cosa sia successo. Il mio agente Gigi Becali ne sa di più. Ero alla Fiorentina e sono rimasto lì. Mi piacerebbe molto vedere il derby Galatasaray-Fenerbahçe dal vivo in Turchia. Ho sentito dire che è un derby fantastico.

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