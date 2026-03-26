Dainelli dal VP: “Che bello tornare! Auguro una cosa ai tifosi viola”

Dainelli sulla Fiorentina

Redazione VN 26 marzo - 14:12

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del club viola dopo la visita al Viola Park. Ecco le sue parole:

È sempre un piacere tornare: il Viola Park l’ho vissuto poco, perché quando giocavo non esisteva ancora e quando ero dirigente il progetto era solo agli inizi. Tuttavia l’avevo già visitato più volte e ogni volta si percepisce quanto sia una struttura straordinaria e quanto possa offrire dal punto di vista tecnico per il lavoro quotidiano.

Riguardo alla sfida contro il Crystal Palace: affrontare squadre di questo livello è proprio ciò che rende affascinanti queste competizioni. Il calcio inglese è cresciuto tantissimo negli anni. Ai miei tempi ho giocato diverse gare contro Liverpool ed Everton ed era sempre un’esperienza coinvolgente, anche per l’atmosfera molto intensa. Dal punto di vista tecnico, gli inglesi sono stati molto bravi a migliorarsi.

Sul percorso in Conference League e la possibilità di arrivare ancora fino in fondo: è quello che tutti si augurano ed è anche l’obiettivo dell’ambiente. Rivivere serate come quelle delle passate edizioni di Conference, magari con un finale migliore, è qualcosa di speciale. Senza dubbio saranno partite emozionanti.