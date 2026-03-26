Nell’intervista alla Süddeutsche Zeitung, Nikola Katić, difensore croato, racconta come è nato il possibile arrivo di Edin Džeko allo Schalke 04:
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Dzeko, la crisi viola e il messaggio all’amico: così l’attaccante passò allo Schalke
La genesi dell'addio di Edin Dzeko
“Dopo il mio trasferimento qui, guardava tutte le partite dello Schalke perché c'ero io. Gli dicevo che avrebbe potuto unirsi a noi se le cose non fossero migliorate per lui a Firenze… ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. “State ancora cercando un attaccante?” mi disse a Natale. Pensai a una battuta. Abbiamo parlato al telefono, ed era serio. Gli ho detto: chiamo subito l’allenatore. Non credereste a quante offerte ha ricevuto Edin, a soli 39 anni… grandi club, club ricchi… ma per lui i soldi non contavano. Ero sicuro fin dal primo giorno che sarebbe venuto allo Schalke”
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