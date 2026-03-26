Dzeko, la crisi viola e il messaggio all’amico: così l’attaccante passò allo Schalke

“Dopo il mio trasferimento qui, guardava tutte le partite dello Schalke perché c'ero io. Gli dicevo che avrebbe potuto unirsi a noi se le cose non fossero migliorate per lui a Firenze… ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. “State ancora cercando un attaccante?” mi disse a Natale. Pensai a una battuta. Abbiamo parlato al telefono, ed era serio. Gli ho detto: chiamo subito l’allenatore. Non credereste a quante offerte ha ricevuto Edin, a soli 39 anni… grandi club, club ricchi… ma per lui i soldi non contavano. Ero sicuro fin dal primo giorno che sarebbe venuto allo Schalke”