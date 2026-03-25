Nazione: “Parisi e la mossa che ha fatto male all’Inter”. E quando torna Solomon?

La Nazione su Fabiano Parisi

Redazione VN 25 marzo - 10:02

Una delle intuizioni più riuscite di Vanoli è stata il rilancio di Fabiano Parisi, inizialmente ai margini della squadra con Pioli. In poche sedute di allenamento, l’allenatore ha capito il suo potenziale, decidendo però di non utilizzarlo nel ruolo tradizionale di terzino sinistro. La necessità di passare a una difesa a quattro e di trovare nuove soluzioni offensive ha portato alla scelta, rischiosa ma vincente, di avanzarlo sulla fascia.

Parisi ha risposto con prestazioni in costante crescita, migliorando anche l’utilizzo del piede destro e diventando imprevedibile per gli avversari. Il gol segnato a Cremona ne è l’esempio perfetto: tutti si aspettavano una giocata sul mancino, invece ha sorpreso andando dall’altra parte. La sua capacità di adattarsi durante la partita e di ricoprire più ruoli lo rende una risorsa preziosa.

Insieme a Dodô, Parisi ha formato una catena di fascia dinamica e difficile da contenere, mettendo in difficoltà anche squadre di alto livello come l’Inter. Con il ritorno di Solomon aumenteranno le opzioni offensive, ma Parisi si è ormai ritagliato un ruolo fondamentale: per Vanoli è diventato un giocatore imprescindibile, destinato a trovare sempre spazio in squadra. Lo scrive la Nazione.