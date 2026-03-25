Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Domani ritorno al VP. Si valutano Solomon e Mandragora”

Corriere dello Sport

CorSport: “Domani ritorno al VP. Si valutano Solomon e Mandragora”

rolando mandragora
Il Corriere dello Sport su Mandragora e non solo
Redazione VN

Sta per scadere il rompete le righe: domani riprenderanno gli allenamenti al Viola Park. Paolo Vanoli potrà lavorare con un gruppo di calciatori più assortito del previsto, considerando che la Fiorentina è l’ottava squadra italiana con meno convocati dalle Nazionali (solo sei). 

I prossimi giorni saranno fondamentali per provare a riavere a disposizione alcuni infortunati, ossia Solomon fermato da una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra», Mandragora che si porta dietro da giorni un problema al polpaccio, Lezzerini alle prese con un guaio alla coscia, e Lamptey che sta recuperando dalla rottura del crociato risalente allo scorso settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Nazione: “Mercato di gennaio? Altro merito, Vanoli si è dovuto arraggiare”
Gazzetta: “Punzecchiato da Vanoli, da Gudmundsson serve di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA