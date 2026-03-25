CorSport: “Domani ritorno al VP. Si valutano Solomon e Mandragora”

Sta per scadere il rompete le righe: domani riprenderanno gli allenamenti al Viola Park. Paolo Vanoli potrà lavorare con un gruppo di calciatori più assortito del previsto , considerando che la Fiorentina è l’ottava squadra italiana con meno convocati dalle Nazionali (solo sei).

I prossimi giorni saranno fondamentali per provare a riavere a disposizione alcuni infortunati, ossia Solomon fermato da una «lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra», Mandragora che si porta dietro da giorni un problema al polpaccio, Lezzerini alle prese con un guaio alla coscia, e Lamptey che sta recuperando dalla rottura del crociato risalente allo scorso settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.