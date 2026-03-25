Nazione: “Mercato di gennaio? Altro merito, Vanoli si è dovuto arraggiare”

La Nazione sul mercato di gennaio

Redazione VN 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 09:10)

La Nazione si sofferma sul mercato di gennaio di Fabio Paratici. Fabbian è rimasto spiazzato da una posizione tattica che sembra sacrificare il suo impiego; Harrison sta studiando da titolare, ma deve calarsi meglio nelle regole del calcio italiano; Rugani, condizionato da un recupero post-infortunio, ha finito per essere 'scavalcato' dal blocco dei difensori (parzialmente rigenerati) già presenti in rosa.

Solomon è di sicuro il giocatore arrivato in inverno che ha portato una ventata di aria nuova e importante alla macchina viola, ma è finito ko e Vanoli... si è dovuto arrangiare.

Così, rileggendo note delle formazioni, pagelle, classifiche di rendimento e soprattutto risultati, ecco spiccare il fatto che Vanoli si è messo li, nell'officina del Viola Park, ha smontato i pezzi della sua Fiorentina, li ha puliti, li ha riassemblati (in qualche caso li ha sistemati al posto giusto) e ha fatto ripartire il motore di quella Fiorentina che perdeva olio (e punti) da tutte le parti.