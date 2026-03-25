La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Albert Gudmundsson. In alcuni momenti della partita è come se evaporasse, in altri invece diventa prezioso come quando è glaciale dal dischetto o mette lo zampino su un gol, come nel recentissimo caso di Ndour contro l'Inter. Anche se le prestazioni non sono quasi mai state del tutto convincenti, i numeri sono dalla sua parte con 6 assist e 9 reti di cui 5 in Serie A (Bologna, Genoa, Udinese, Lazio e Cremonese) e 4 in Europa in un totale di 2231 minuti in campo. Ha già superato i gol della scorsa stagione (8) e ha servito il doppio degli assist.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Punzecchiato da Vanoli, da Gudmundsson serve di più”
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Gazzetta: “Punzecchiato da Vanoli, da Gudmundsson serve di più”
La Gazzetta dello Sport su Albert Gudmundsson
L'altro fattore positivo sono il suo buonumore e la serenità perché scherza con i compagni in campo o attraverso i social. Eppure nei suoi confronti c'è sempre la sensazione da "deserto dei tartari" nel senso di quell'attesa continua che lo avvolge da quando è arrivato in città. Vanoli lo ha riempito di complimenti ma lo ha pure punzecchiato, chiedendogli di diventare un trascinatore.
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