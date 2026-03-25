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Gazzetta: “Punzecchiato da Vanoli, da Gudmundsson serve di più”

Gudmundsson
La Gazzetta dello Sport su Albert Gudmundsson
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Albert Gudmundsson. In alcuni momenti della partita è come se evaporasse, in altri invece diventa prezioso come quando è glaciale dal dischetto o mette lo zampino su un gol, come nel recentissimo caso di Ndour contro l'Inter. Anche se le prestazioni non sono quasi mai state del tutto convincenti, i numeri sono dalla sua parte con 6 assist e 9 reti di cui 5 in Serie A (Bologna, Genoa, Udinese, Lazio e Cremonese) e 4 in Europa in un totale di 2231 minuti in campo. Ha già superato i gol della scorsa stagione (8) e ha servito il doppio degli assist.

L'altro fattore positivo sono il suo buonumore e la serenità perché scherza con i compagni in campo o attraverso i social. Eppure nei suoi confronti c'è sempre la sensazione da "deserto dei tartari" nel senso di quell'attesa continua che lo avvolge da quando è arrivato in città. Vanoli lo ha riempito di complimenti ma lo ha pure punzecchiato, chiedendogli di diventare un trascinatore.

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