Dietro a Solomon, i giocatori più positivi del mercato di gennaio della Fiorentina sono finora Brescianini e Harrison, appaiati per rendimento. In particolare, Brescianini — arrivato dall’Atalanta — ha incontrato iniziali difficoltà di inserimento, anche a causa di richieste tattiche complesse come le marcature a uomo a tutto campo, che ne hanno limitato l’efficacia.
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Repubblica su Brescianini: “Inizio complicato, ora si vede un’inversione di rotta”
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Nelle ultime settimane, però, si è vista una chiara crescita. Le prestazioni contro Inter e Cremonese hanno messo in luce le qualità intraviste al momento dell’acquisto, confermando la sua utilità nel sistema di gioco. Il gol segnato contro il Cagliari rappresenta inoltre un perfetto esempio della sua capacità di inserirsi e rendersi pericoloso in zona offensiva.
Anche Harrison si conferma una pedina importante, pur senza picchi assoluti: la sua continuità e duttilità lo rendono comunque prezioso. Nel complesso, quindi, il mercato di gennaio mostra segnali incoraggianti, con diversi elementi in crescita all’interno di una Fiorentina progressivamente più equilibrata. Lo scrive Repubblica Firenze.
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