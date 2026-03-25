Repubblica su Brescianini: “Inizio complicato, ora si vede un’inversione di rotta”

Dietro a Solomon, i giocatori più positivi del mercato di gennaio della Fiorentina sono finora Brescianini e Harrison, appaiati per rendimento. In particolare, Brescianini — arrivato dall’Atalanta — ha incontrato iniziali difficoltà di inserimento, anche a causa di richieste tattiche complesse come le marcature a uomo a tutto campo, che ne hanno limitato l’efficacia.