CorSport: “Con l’arrivo di Paratici, la Fiorentina di Vanoli ha cambiato passo”

Il Corriere dello Sport su Fabio Paratici

Redazione VN 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 08:28)

La risalita della Fiorentina è il risultato di un lavoro collettivo profondo, costruito su confronto continuo e collaborazione interna. Figura centrale di questo processo è Fabio Paratici, che dal suo arrivo al Viola Park ha avuto un ruolo determinante, lavorando a stretto contatto con squadra e staff. La sua presenza costante ha coinciso con un netto miglioramento dei risultati: più punti in campionato e un percorso positivo in Conference League fino ai quarti di finale.

I numeri confermano l’efficacia del lavoro congiunto tra Paratici e Vanoli: una sola sconfitta nelle ultime partite di campionato, diverse vittorie e il passaggio del turno in Europa. Questo ha permesso alla Fiorentina di uscire dalla zona retrocessione e ritrovare fiducia. Tuttavia, l’obiettivo principale resta la salvezza, e il metodo adottato — basato su organizzazione, dialogo e analisi — continuerà a essere applicato fino al raggiungimento del traguardo.

Alla base di tutto c’è un percorso di crescita mentale oltre che tecnica. Attraverso incontri, scambi di idee e studio dettagliato delle prestazioni, si è costruita una maggiore consapevolezza nei giocatori. La prestazione contro l’Inter ne è l’esempio: una squadra capace di reagire alle difficoltà e restare competitiva. Questo nuovo atteggiamento, unito alla solidità ritrovata, sta portando la Fiorentina fuori dalla crisi e sempre più vicina alla salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.