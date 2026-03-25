Nazione elogia Vanoli: “L’aggiusta tutto! Così ha rivitalizzato la Fiorentina”

Il lavoro di Paolo Vanoli rappresenta il vero punto di svolta per la Fiorentina. Dopo l’inizio disastroso sotto Pioli, l’allenatore è riuscito a ridare identità, carattere e organizzazione alla squadra, migliorandone sensibilmente il rendimento. Il dato più significativo è che questa rinascita è avvenuta soprattutto valorizzando i giocatori già presenti in rosa, più che grazie agli acquisti di gennaio.

I nuovi innesti, infatti, hanno avuto un impatto limitato: Fabbian ha trovato poco spazio per ragioni tattiche, Harrison è ancora in fase di adattamento, Rugani è stato frenato dagli infortuni e superato dai compagni, mentre Solomon ha inciso ma è stato fermato da problemi fisici. Vanoli ha quindi “riparato” la squadra lavorando sui meccanismi interni, trovando un equilibrio efficace con il 4-1-4-1 (trasformabile in 4-3-3) e rigenerando elementi che prima rendevano sotto le aspettative.