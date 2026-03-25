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Corriere Fiorentino

CorFio: “Ndour? Un investimento finalmente azzeccato! E la Fiorentina se lo gode”

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Il Corriere Fiorentino su Cher Ndour
Redazione VN

Cher Ndour sta vivendo una crescita costante e sempre più evidente nella Fiorentina. Nonostante qualche battuta iniziale di Vanoli sul suo gol contro il Rakow, il centrocampista ha dimostrato che il suo rendimento non è frutto del caso. Con numeri importanti tra campionato e coppe, Ndour è diventato uno dei centrocampisti più incisivi della squadra, secondo solo a Mandragora per gol, confermando il suo valore anche in Serie A.

Dopo un inizio di stagione complicato, in cui con Pioli trovava poco spazio, Ndour si è progressivamente imposto fino a diventare una presenza quasi imprescindibile. Ha sfruttato al meglio le occasioni, prima entrando a gara in corso e poi guadagnandosi il posto da titolare. I cambiamenti nel centrocampo tra cessioni e nuovi arrivi non hanno scalfito la sua crescita, anzi lo hanno reso un punto di riferimento nelle rotazioni di Vanoli.

Determinante anche nelle competizioni europee, Ndour ha dimostrato maturità e continuità, come nella recente prestazione contro l’Inter e nel gol decisivo che ha portato punti preziosi. A 21 anni, dopo esperienze in club importanti come Benfica, PSG e Besiktas, sembra aver trovato stabilità a Firenze. L’investimento della Fiorentina si sta rivelando vincente, mentre il suo futuro appare sempre più promettente sia in club che con l’Under 21 italiana. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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