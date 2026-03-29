La Nazione si sofferma sui giovani viola che stanno facendo bene con la maglia dell'Italia. Cresce tanto talento in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Da Martinelli a Croci. L’Italia fa bene anche ai più giovani”
La Nazione
Nazione: “Da Martinelli a Croci. L’Italia fa bene anche ai più giovani”
Piccoli talenti crescono
Non solo i grandi, perché l'Azzurro fa bene anche ai più giovani. Prendete Martinelli, fresco di debutto in Under 20 dopo un ottimo scorcio di stagione da titolare alla Sampdoria. E poi il baby bomber Croci, reduce dalla doppietta nella finale della Viareggio Cup. L'attaccante aretino ha segnato anche con la Nazionale Under 16 allenata dall'ex viola Manuel Pasqual. Bel gol, dopo aver strappato il pallone a un difensore. Domani nuova sfida sempre contro la Germania, altra occasione per lasciare il segno prima di tornare al Viola Park.
© RIPRODUZIONE RISERVATA