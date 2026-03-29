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Mercato, Milan: quotazioni in ribasso per Kean in rossonero. Il motivo

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La riflessione di Tuttosport sul mercato dei rossoneri e sul futuro di Moise Kean.
Redazione VN

Tuttosport analizza oggi il futuro mercato del Milan, in cerca di un attaccante nella prossima sessione estiva. Come scrive il quotidiano, alcuni nomi che sembravano in pole per il mercato dei rossoneri vedono invece ribassarsi tantissimo le probabilità di trattative. Vlahovic, più volte accostato ai rossoneri, è vicino al rinnovo con la Juve, mentre Kean lascia qualche dubbio. "La richiesta economica per l’attaccante della nazionale è molto alta e in questa stagione Kean ha mostrato pure qualche problema fisico di troppo" - così riporta il giornale.

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