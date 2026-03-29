Tuttosport: “Martinelli, giusto un altro anno in B. Attenti però ad altre scelte”

Tuttosport scrive oggi sulle sue pagine di una giovane promessa della Fiorentina che si trova al momento a farsi le ossa in Serie B: Tommaso Martinelli. Tra i giocatori della serie cadetta che meriterebbero di salire di categoria, infatti, secondo il quotidiano in porta sta destando buona impressione Tommaso Martinelli, giunto a gennaio per difendere i pali della Sampdoria: in B ha dimostrato di starci, e bene. Magari sarebbe giusto che facesse ancora una stagione completa in seconda serie, giusto per farsi le ossa (è un 2006). Ma una squadra di A medio-piccola potrebbe già scommettere su di lui, se non sarà la stessa Fiorentina a puntarci.