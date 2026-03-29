L’Italia si affida ai gol di Moise Kean per inseguire la qualificazione al Mondiale, ma le sue prestazioni in azzurro possono rappresentare una spinta importante anche per la Fiorentina. Dopo i segnali positivi contro l’Inter e la buona prova a Bergamo, Kean sembra in crescita fisica e mentale. La sfida in Bosnia sarà un banco di prova decisivo: un attaccante in forma potrebbe risultare determinante sia nella lotta salvezza sia nel doppio confronto europeo contro il Crystal Palace.
La Nazione
Nazione: “Così la Nazionale consegnerà alla Fiorentina un Kean e Ndour diversi”
Accanto a Kean, brilla anche Cher Ndour, protagonista con l’Under 21 azzurra. Il gol segnato a Empoli contro la Macedonia del Nord conferma il suo ottimo momento, impreziosito dalla maglia numero 10 e dalla fascia da capitano indossata nella ripresa. Un segnale di crescita importante per un giocatore sempre più centrale nel progetto tecnico.
Ndour tornerà in campo martedì in Svezia con gli Azzurrini guidati da Silvio Baldini, a caccia della qualificazione europea, prima di rientrare a disposizione di Paolo Vanoli. Come Kean, sarà nuovamente arruolabile da giovedì in vista della sfida di Verona, portando entusiasmo e fiducia a una Fiorentina che si prepara al decisivo finale di stagione. Lo scrive la Nazione.
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