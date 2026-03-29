Nazione: “Così la Nazionale consegnerà alla Fiorentina un Kean e Ndour diversi”

L’Italia si affida ai gol di Moise Kean per inseguire la qualificazione al Mondiale, ma le sue prestazioni in azzurro possono rappresentare una spinta importante anche per la Fiorentina. Dopo i segnali positivi contro l’Inter e la buona prova a Bergamo, Kean sembra in crescita fisica e mentale. La sfida in Bosnia sarà un banco di prova decisivo: un attaccante in forma potrebbe risultare determinante sia nella lotta salvezza sia nel doppio confronto europeo contro il Crystal Palace.