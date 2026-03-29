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Corriere dello Sport

Parisi: “La stagione della Fiorentina è cambiata in un preciso momento”

Parisi: “La stagione della Fiorentina è cambiata in un preciso momento” - immagine 1
La svolta in casa Fiorentina secondo Parisi
Redazione VN

Non solo Parisi a destra, anche la decisione di cambiare modulo è stata decisiva per i piani di Paolo Vanoli. Al Corriere dello Sport, l'ex Empoli racconta questo cambiamento:

Il cambio di sistema di gioco è stata una chiave, ma tutto è nato dalla possibilità di avere gli esterni che possono saltare l'uomo e offrono soluzioni offensive. La stagione è cambiata lì, da quando abbiamo adottato il nuovo modulo, possibile grazie all'arrivo di Solomon e Harrison

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