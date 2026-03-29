CorSport: “La Fiorentina pensa al Verona. Ecco quando torna Moise Kean”

La squadra a lavoro per la trasferta di sabato 4 aprile

Redazione VN 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 08:28)

Al Viola Park si è svolto un allenamento aperto al pubblico della Fiorentina, con circa duemila tifosi presenti per sostenere la squadra in un momento chiave della stagione. L’atmosfera è stata positiva e partecipata, ma si registra una nota negativa: l’infortunio di Dodo, fermatosi durante la partitella finale per un problema muscolare al flessore, le cui condizioni saranno valutate con esami.

Sul fronte della squadra, alcuni giocatori hanno svolto lavoro differenziato: Rolando Mandragora è ancora alle prese con un fastidio al polpaccio, mentre Marco Brescianini, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini hanno seguito un programma personalizzato per recuperare energie. In gruppo invece Manor Solomon e Luca Lezzerini. La squadra osserverà due giorni di riposo, con ripresa fissata a martedì, mentre Moise Kean tornerà disponibile da giovedì.

A fine seduta, i giocatori si sono fermati con i tifosi, regalando palloni e momenti di entusiasmo, mentre sugli spalti erano presenti anche giovani squadre affiliate, tra cui la Bulldog Vibo. L’allenatore Paolo Vanoli ha sottolineato i progressi fatti dalla squadra negli ultimi mesi e l’importanza del finale di stagione, con l’obiettivo di valorizzare anche il percorso in UEFA Europa Conference League. Infine, il presidente Rocco Commisso ha ringraziato i tifosi per il sostegno, definendolo fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide. Lo scrive il Corriere dello Sport.