CorSport: “La Fiorentina pensa al Verona. Ecco quando torna Moise Kean”

Al Viola Park si è svolto un allenamento aperto al pubblico della Fiorentina, con circa duemila tifosi presenti per sostenere la squadra in un momento chiave della stagione. L’atmosfera è stata positiva e partecipata, ma si registra una nota negativa: l’infortunio di Dodo, fermatosi durante la partitella finale per un problema muscolare al flessore, le cui condizioni saranno valutate con esami.
Corriere dello Sport
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Sul fronte della squadra, alcuni giocatori hanno svolto lavoro differenziato: Rolando Mandragora è ancora alle prese con un fastidio al polpaccio, mentre Marco Brescianini, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini hanno seguito un programma personalizzato per recuperare energie. In gruppo invece Manor Solomon e Luca Lezzerini. La squadra osserverà due giorni di riposo, con ripresa fissata a martedì, mentre Moise Kean tornerà disponibile da giovedì.
A fine seduta, i giocatori si sono fermati con i tifosi, regalando palloni e momenti di entusiasmo, mentre sugli spalti erano presenti anche giovani squadre affiliate, tra cui la Bulldog Vibo. L’allenatore Paolo Vanoli ha sottolineato i progressi fatti dalla squadra negli ultimi mesi e l’importanza del finale di stagione, con l’obiettivo di valorizzare anche il percorso in UEFA Europa Conference League. Infine, il presidente Rocco Commisso ha ringraziato i tifosi per il sostegno, definendolo fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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