Fabiano Parisi racconta quello che è statoper la Fiorentina la sconfitta contro il Verona. Una partita chiave per la rinascita della squadra, che stava attraversando un momento davvero complicato. Le sue parole al Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi ricorda: “Fiorentina-Verona e quel silenzio irreale negli spogliatoi”
Corriere dello Sport
Parisi ricorda: “Fiorentina-Verona e quel silenzio irreale negli spogliatoi”
Il ricordo di Fabiano Parisi
Cosa ci siamo detti? Nulla, perché c'era un silenzio quasi irreale. Sui volti di ognuno di noi si leggeva tensione. A livello mentale è molto difficile modificare e stravolgere in corsa gli obiettivi. La Fiorentina non meritava di stare in quella posizione e ovviamente siamo stati un po’ sorpresi dalla situazione, ma l'importante è rimettersi in gioco sempre. C'erano tantissime partite e la strada era ancora lunga: con tanto impegno e tanto lavoro ci stiamo tirando fuori. E non era assolutamente facile
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