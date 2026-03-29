CorFio: “Bagno di folla per la Fiorentina. Solomon recuperato per Verona”

Il Corriere Fiorentino su Solomon

Redazione VN 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 08:39)

Per i 3 mila tifosi che hanno esaurito i posti dello stadio Curva Fiesole una giornata da trascorrere in casa viola, per Vanoli una tappa d’avvicinamento alla ripresa del campionato. Con un piccolo fastidio, quello occorso a Dodò nel corso della partitella in famiglia, un problema muscolare che sul momento ha fatto arrabbiare lo stesso brasiliano, che è uscito dal campo toccandosi la zona dei flessori, e che dovrà essere monitorato nei prossimi giorni.

Per la Fiorentina un bagno di folla nell’ultimo weekend senza campionato, mentre la squadra ha lavorato in mezzo agli applausi divertendosi poi in una gara a metà campo in cui si sono visti andare in rete i vari Gudmundsson, Fazzini, Fabbian e altri, spesso imbeccati da un ispirato Harrison. Tra le buone notizie per il tecnico anche la presenza ormai stabile in gruppo di Solomon, recuperato in vista della gara di sabato prossimo a Verona, mentre ha continuato a lavorare a parte Mandragora.

Tra sorrisi, autografi e foto di rito squadra e tecnico hanno salutato la tifoseria. A metà della prossima settimana è previsto il rientro dei vari convocati con le rispettive nazionali. «Così tanta gente — ha commentato Gosens — fa capire quanto i tifosi tengano a noi. Dobbiamo stare tutti uniti». «Grazie alla famiglia viola», il commento di Giuseppe Commisso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.