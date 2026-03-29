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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi: “Ho scritto a Kean. Voglio mettere in testa a Gattuso una strana idea”

Corriere dello Sport

Parisi: “Ho scritto a Kean. Voglio mettere in testa a Gattuso una strana idea”

Moise Kean
Parisi sul sogno Nazionale
Redazione VN

Fabiano Parisi, al Corriere dello Sport, ha parlato della possibilità di essere convocato da Rino Gattuso per un ipotetico Mondiale. Tutto è sulle spalle di Moise Kean e l'ex Empoli ci crede eccome: 

Con Moise siamo molto amici, gli ho scritto subito dopo la partita. Attaccante fortissimo, finalmente è tornato. Anche in Nazionale dice la sua: abbiamo bisogno di lui in quest'ultima fase di campionato

GATTUSO

—  

Farò un grande tifo per l'Italia. E poi ci proverò a mettere una strana idea al ct: partecipare a un Mondiale con il proprio Paese è il mio sogno di bambino

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