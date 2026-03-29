Fabiano Parisi, al Corriere dello Sport, ha parlato della possibilità di essere convocato da Rino Gattuso per un ipotetico Mondiale. Tutto è sulle spalle di Moise Kean e l'ex Empoli ci crede eccome:
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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi: “Ho scritto a Kean. Voglio mettere in testa a Gattuso una strana idea”
Corriere dello Sport
Parisi: “Ho scritto a Kean. Voglio mettere in testa a Gattuso una strana idea”
Parisi sul sogno Nazionale
Con Moise siamo molto amici, gli ho scritto subito dopo la partita. Attaccante fortissimo, finalmente è tornato. Anche in Nazionale dice la sua: abbiamo bisogno di lui in quest'ultima fase di campionato
GATTUSO—
Farò un grande tifo per l'Italia. E poi ci proverò a mettere una strana idea al ct: partecipare a un Mondiale con il proprio Paese è il mio sogno di bambino
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