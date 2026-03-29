Fabiano Parisi ha parlato molto bene di un giovane giocatore della Fiorentina: Luis Balbo. Sarà il prossimo talento viola? Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, senti Parisi: “Balbo giocatore interessante. Mi piace molto”
Corriere dello Sport
Fiorentina, senti Parisi: “Balbo giocatore interessante. Mi piace molto”
Parisi su Balbo
Balbo mi sembra davvero interessante. Gioca nel mio ruolo e ho un occhio particolare per lui. Mi piace molto. E poi c’è Braschi che ha già esordito con noi in Conference
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