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Corriere dello Sport

Fiorentina, senti Parisi: “Balbo giocatore interessante. Mi piace molto”

Balbo
Parisi su Balbo
Redazione VN

Fabiano Parisi ha parlato molto bene di un giovane giocatore della Fiorentina: Luis Balbo. Sarà il prossimo talento viola? Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: 

Balbo mi sembra davvero interessante. Gioca nel mio ruolo e ho un occhio particolare per lui. Mi piace molto. E poi c’è Braschi che ha già esordito con noi in Conference

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