Il retroscena su Fortini-Roma: Gasperini voleva maggiore esperienza

È stata una delle trattative più calde dell'estate della Fiorentina, che alla fine non si è verificata. Niccolò Fortini è rimasto in maglia viola nonostante il forte corteggiamento della Roma, che alla fine non ha comprato il famigerato esterno. Alla base dei colpi non arrivati, scrive Tuttosport, una divergenza di mercato che ha riguardato il DS Massara e il tecnico Gasperini.