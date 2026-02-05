È stata una delle trattative più calde dell'estate della Fiorentina, che alla fine non si è verificata. Niccolò Fortini è rimasto in maglia viola nonostante il forte corteggiamento della Roma, che alla fine non ha comprato il famigerato esterno. Alla base dei colpi non arrivati, scrive Tuttosport, una divergenza di mercato che ha riguardato il DS Massara e il tecnico Gasperini.
Tuttosport
Il retroscena su Fortini-Roma: Gasperini voleva maggiore esperienza
Niccolò Fortini è stato fortemente nel mirino della Roma, ma dietro al suo mancato passaggio in giallorosso emergono divergenze.
Idee diverse—
Fortini era infatti un pallino del dirigente, mentre l'allenatore aveva nel mirino Bernasconi dell'Atalanta: ovvero uno con maggiore esperienza in Serie A che peraltro conosce molto bene. Negli ultimi giorni c'è stato anche un tentativo con la Dea da 15 milioni, rispedito però al mittente. Ma è possibile che dalla Capitale arrivino nuovi interessi in estate.
