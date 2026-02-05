Moise Kean e una Fiorentina da prendere per mano. L'attaccante ha avuto settimane dure a causa dei fastidi alla caviglia, che gli hanno dato tormento. Ha giocato meno di mezz'ora al Maradona contro il Napoli e ora tecnico e compagni lo attendono al meglio nel completamento del recupero fisico. Vanoli non vede l'ora che torni titolare, contro i campioni d'Italia in carica si è accorciato di qualche giorno il rientro ma sempre in sicurezza, perché questa squadra non può permettersi di perdere un giocatore del suo calibro.
Repubblica
Kean è quasi pronto, Repubblica: “Il piano di Vanoli, ma con cautela”
La migliore versione—
Anche per pochi minuti Kean ha mostrato ciò che sa fare meglio: attacco della profondità, ricerca del tiro, con movimenti abbastanza fluidi e in settimana si è allenato senza grossi problemi. Motivo per cui - scrive Repubblica - per la sfida al Torino potrebbe tornare in ballottaggio con Piccoli per una maglia anche dal 1'. Fra oggi e domani la scelta, anche se la parola d'ordine resta cautela. L'idea è quella di ritrovare l'azzurro titolare il 14 febbraio contro il Como lasciando invece spazio a Piccoli in Conference contro lo Jagiellonia e ritrovandolo con il Pisa. Per ora Kean ha realizzato 5 gol, 6 complessivi stagionali: numeri non simili alla scorsa stagione ma che confermano comunque la sua importanza in squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA