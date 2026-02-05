Kean è quasi pronto, Repubblica: “Il piano di Vanoli, ma con cautela”

Moise Kean e una Fiorentina da prendere per mano. L'attaccante ha avuto settimane dure a causa dei fastidi alla caviglia, che gli hanno dato tormento. Ha giocato meno di mezz'ora al Maradona contro il Napoli e ora tecnico e compagni lo attendono al meglio nel completamento del recupero fisico. Vanoli non vede l'ora che torni titolare, contro i campioni d'Italia in carica si è accorciato di qualche giorno il rientro ma sempre in sicurezza, perché questa squadra non può permettersi di perdere un giocatore del suo calibro.