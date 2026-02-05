CorSport: “Piccoli ok, ma non è Kean. Alla Fiorentina serve il vero Moise”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 09:40)

Alla Fiorentina serve ritrovare Moise Kean, il trascinatore capace di segnare e guidare la squadra come nella sua prima stagione in viola, quando passò da zero gol con la Juventus a 25 complessivi, 19 dei quali in campionato. Numeri oggi irreplicabili, ma il bisogno resta lo stesso: senza il suo contributo offensivo, il cammino verso una salvezza già complicata diventa ancora più impervio. I dati attuali parlano di 5 gol in 20 presenze e oltre 1.500 minuti, troppo poco per l’attaccante su cui Vanoli e l’ambiente avevano costruito grandi aspettative.

Il secondo anno, però, è stato segnato da difficoltà dentro e fuori dal campo. Dopo un’estate trionfale tra rinnovo fino al 2029, ingaggio raddoppiato e clausola rescissoria salita a 62 milioni, Kean si è ritrovato al centro di una stagione negativa per tutta la squadra, precipitata in classifica, e di problemi personali e fisici. Le polemiche extra-campo e il riacutizzarsi del fastidio alla caviglia hanno limitato il suo impiego a soli 145 minuti nelle ultime sette partite, riducendone anche il peso nello spogliatoio.

Eppure, qualche segnale incoraggiante c’è. Sabato al Maradona Kean è tornato in campo dopo tre gare consecutive in tribuna, mostrando vivacità e andando vicino al gol nel finale. Ora lo attende una settimana di lavoro mirato al Viola Park per recuperare condizione e certezze, con l’obiettivo di riprendersi il posto da titolare. Piccoli ha fatto bene, ma non è Kean: lo dicono i numeri. Alla Fiorentina serve il suo attaccante migliore, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e riscrivere una storia che, per la salvezza, non può più aspettare. Lo scrive il Corriere dello Sport.