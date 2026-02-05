CorSport: “Fiorentina, ma dove miri?!”. Il grande limite di Kean e Gudmundsson

Le statistiche avanzate lo confermano: secondo Opta la Fiorentina è quinta in Serie A per xG accumulati, dietro solo a Inter, Juventus, Milan e Como, davanti a squadre come Atalanta, Roma e Napoli. A fronte di 35,47 gol attesi, però, ne sono arrivati solo 25: un saldo negativo di -10,47, il peggiore del campionato. Emblematico il caso di Moise Kean, primo tra i singoli per xG (11,76) ma fermo a 5 gol segnati, circa sei in meno rispetto alle attese.

A questo si aggiunge anche una buona dose di sfortuna: la Fiorentina è tra le squadre che hanno colpito più legni (12 in 23 giornate), con Kean, Gudmundsson e altri spesso fermati da pali e traverse. Imprecisione e sfortuna insieme hanno spinto i viola in piena lotta salvezza, ma la speranza arriva dalla “legge dei grandi numeri”: se la produzione offensiva resterà questa, è lecito attendersi che prima o poi i gol arrivino e i numeri tornino a combaciare con la realtà. Lo scrive il Corriere dello Sport.