Gazzetta: “Ecco cosa si aspetta Vanoli da Brescianini e Fabbian”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo, in particolare sulle caratteristiche di Fabbian e Brescianini. Quando giocheranno insieme, uno dei due (più facile Brescianini) dovrà sacrificarsi un po', rinunciando ogni tanto a un'incursione per aiutare in fase di interdizione.
Vanoli potrà modulare la mediana tenendo conto delle situazioni e di chi ha di fronte: Brescianini e Fabbian sono complementari ma anche alternativi, con uno dei due che può giocare accanto a Mandragora o a Ndour. Mandragora ha visione di gioco e tiro da fuori, è bravo di testa e nel dettare i tempi, anche se negli ultimi anni è diventato una presenza più costante negli ultimi 20 metri, chiudendo la scorsa stagione con 9 centri complessivi tra campionato e Conference League.
Quest'anno è a quota 6, tutti in Serie A, miglior marcatore della Viola (Moise Kean è fermo a 5). Fabbian è a 2, Brescianini idem e anche da loro Vanoli s'aspetta gol pesanti per avvicinarsi alla salvezza.
