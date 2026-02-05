Gazzetta: “Ecco cosa si aspetta Vanoli da Brescianini e Fabbian”

Vanoli potrà modulare la mediana tenendo conto delle situazioni e di chi ha di fronte: Brescianini e Fabbian sono complementari ma anche alternativi, con uno dei due che può giocare accanto a Mandragora o a Ndour. Mandragora ha visione di gioco e tiro da fuori, è bravo di testa e nel dettare i tempi, anche se negli ultimi anni è diventato una presenza più costante negli ultimi 20 metri, chiudendo la scorsa stagione con 9 centri complessivi tra campionato e Conference League.