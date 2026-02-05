leri al Viola Park è andato in scena il secondo allenamento della settimana. Col Torino (non ci saranno per squalifica Vlasic e
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli pensa al Torino, Nazione: “Torna Mandragora. E c’è un’incertezza”
La Nazione
Vanoli pensa al Torino, Nazione: “Torna Mandragora. E c’è un’incertezza”
Paolo Vanoli studia la formazione
Prati, oltre agli infortunati Ismajli, Gineitis, Ilic, Aboukhlal e restano in forte dubbio Simeone e Casadei) sembra scontato il rientro dal 1' minuto di Kean supportato da Gudmundsson e Solomon.
Se in difesa non sono attesi stravolgimenti (con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens davanti a De Gea), a centrocampo dovrebbe tornare Mandragora a completare la mediana con Brescianini e Fagioli. L'incertezza riguarda la convocazione di Rugani che sarà decisa in extremis. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA