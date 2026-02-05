Gazzetta: “Fagioli è il cuore della Fiorentina. Ma le alternative non mancano”

II cuore della Fiorentina galleggia in mezzo al campo, tra la difesa che protegge e l'attacco che confonde. Il cuore della Fiorentina ha un punto fermo, Nicolò Fagioli, garante del gioco e collettore di ogni pallone, e poi diverse variabili che permettono a Paolo Vanoli di calibrare la squadra in base all'avversario e alle necessità.
Il mercato di gennaio è stato generoso con il tecnico viola, portando in dono due mediani in più che arricchiscono la batteria e consentono più soluzioni. Nell'ultimo periodo la squadra ha trovato continuità nel 4-1-4-1, l'abito scelto da Vanoli per ritrovare solidità e freschezza, con Fagioli davanti alla difesa e la coppia formata da Rolando Mandragora e Cher Ndour nella linea dei quattro.
Adesso con l'arrivo di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini le possibilità si moltiplicano e l'allenatore viola potrà scegliere di partita in partita come miscelare i suoi cavalieri del centrocampo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
