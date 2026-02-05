Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, oggi la nuova lista UEFA: come cambia con il mercato di gennaio

La Nazione

Fiorentina, oggi la nuova lista UEFA: come cambia con il mercato di gennaio

Fiorentina, oggi la nuova lista UEFA: come cambia con il mercato di gennaio - immagine 1
Vanoli e la lista UEFA
Redazione VN

Ultime ore di riflessione per Vanoli, che entro la mezzanotte di questa sera dovrà comunicare i tre cambi che vorrà effettuare per la lista Uefa in vista della seconda parte della stagione per quanto concerne la Conference League.

Al netto di un probabile nuovo avvicendamento tra Lamptey e Kouame e dell'esclusione certa di Christensen (il terzo portiere sarà Leonardelli), il tecnico gigliato dovrà decidere chi tagliare tra i nuovi. Dei cinque acquisti di gennaio (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani) due saranno costretti a rimanere fuori. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Quando Fabio Paratici giocava a calcio: la carriera del nuovo ds viola
Il braccio di ferro col Tottenham e l’accordo, il Viola Park accoglie Paratici

© RIPRODUZIONE RISERVATA