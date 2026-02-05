Fiorentina, oggi la nuova lista UEFA: come cambia con il mercato di gennaio

Ultime ore di riflessione per Vanoli, che entro la mezzanotte di questa sera dovrà comunicare i tre cambi che vorrà effettuare per la lista Uefa in vista della seconda parte della stagione per quanto concerne la Conference League.
Vanoli e la lista UEFA
Al netto di un probabile nuovo avvicendamento tra Lamptey e Kouame e dell'esclusione certa di Christensen (il terzo portiere sarà Leonardelli), il tecnico gigliato dovrà decidere chi tagliare tra i nuovi. Dei cinque acquisti di gennaio (Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani) due saranno costretti a rimanere fuori. Lo scrive la Nazione.
