Quando Fabio Paratici giocava a calcio: la carriera del nuovo ds viola

Il passato di Fabio Paratici

Redazione VN 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 07:40)

Fabio Paratici è noto per le sue qualità dirigenziali, ma prima è stato un centrocampista duttile con una lunga carriera in Serie C. Nato a Borgonovo Val Tidone, è cresciuto nel Piacenza, dove ha esordito in prima squadra nel 1990 dopo la trafila nel settore giovanile, condividendo l'esperienza in Primavera con Pippo Inzaghi.

In carriera ha militato in 12 club, collezionando 270 presenze tra C1 e C2. Dopo esperienze alla Pro Palazzolo e al Fiorenzuola, con cui ha vinto la C2, un grave incidente stradale nel '94 ha rischiato di interromperne la carriera.

Rientrato in campo col Pavia, ha militato nel Marsala, nel Novara e nel Palermo, sfiorando più volte la promozione in B. Ha chiuso la carriera nel 2004 al Brindisi, con cui ha vinto la Coppa Italia di C. Appesi gli scarpini, è diventato osservatore, iniziando poi la brillante carriera dirigenziale. Lo scrive la Nazione.