Tutti a cena e pagano i nuovi, Nazione: “Il nuovo patto siglato da Gosens”

Il nuovo patto della squadra

Redazione VN 5 febbraio - 08:02

Dopo tre sconfitte consecutive che hanno incrinato le certezze ritrovate a inizio gennaio, la Fiorentina prova a ripartire puntando sull’unità del gruppo. L’idea è stata di Robin Gosens, che ha lanciato un messaggio chiaro non solo a parole ma con i fatti: stare tutti insieme, anche fuori dal campo, per ricompattare l’ambiente in un momento delicato della stagione.

Il gesto dell’esterno tedesco assume ancora più valore alla luce del suo recente rifiuto a un trasferimento in Premier League. Gosens avrebbe potuto accettare l’offerta del Nottingham Forest, guadagnando anche di più, e la Fiorentina aveva preso in considerazione la sua cessione. La sua scelta di restare nasce invece da un patto condiviso con altri leader dello spogliatoio: prima di pensare al futuro personale, l’obiettivo è salvare la squadra.

Da qui la cena di gruppo organizzata ieri sera, simbolo di un tentativo concreto di ricostruire compattezza e spirito di squadra. Una curiosità finale racconta bene il clima: il conto è stato pagato dai nuovi arrivati, diviso equamente tra Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani, a suggellare un momento di condivisione che vuole segnare una ripartenza. Lo scrive la Nazione.