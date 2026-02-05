Gazzetta: “Vanoli cerca equilibrio. Come cambia il centrocampo della Fiorentina”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sul centrocampo e le scelte di Vanoli
La parola d'ordine è equilibrio: l'inserimento dei nuovi dovrà garantire una stabilità di cui la squadra non può fare a meno, vista la propensione a incassare gol (36 in totale in Serie A, solo Verona, Pisa e Torino ne hanno presi di più).

Un primo assaggio del nuovo centrocampo della Viola lo abbiamo avuto contro il Napoli, quando Vanoli ha schierato per la prima volta dall'inizio Fabbian e Brescianini insieme con il solito Fagioli in cabina di regia. Era già successo in Coppa Italia, nel match perso contro il Como (3-1 negli ottavi in gara secca) ma con Ndour nell'inedita versione play. Cosa che cambia parecchio in termini di bilanciamento, perché il numero 27 è più fisico e più interditore dell'ex bianconero, che invece si identifica in una doppia C, costruttore e creatore. Fabbian e Brescianini sono stati presi perché hanno caratteristiche diverse dagli altri mediani della rosa: sono più incursori, bravi nello scegliere i tempi giusti per inserirsi e riempire l'area di rigore. Con loro due la Fiorentina è più offensiva come atteggiamento, indipendentemente dal sistema di gioco.

Tra 4-1-4-1 e 4-3-3 cambia poco, la squadra però dovrà adattarsi al nuovo orientamento trovando distanze e proporzioni tra i reparti e coprendo bene gli spazi quando si perde palla. Il rischio infatti è quello di scoprirsi troppo, esponendosi alle ripartenze altrui: nel momento in cui le mezzali si buttano dentro senza palla, gli esterni devono stringere e coprire loro le spalle. Più uomini e più movimento in zona gol significa più scelte per Fagioli, il cervello della Viola, talento e fantasia al servizio della squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

