Ecco Paratici. Missione salvezza, ora la priorità è solo il presente

È iniziata ufficialmente l'era Paratici a Firenze . Dopo tanta attesa, il nuovo direttore sportivo è arrivato in città per aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi e a centrare la salvezza. Toccherà a lui fare da supporto a Paolo Vanoli, atteso insieme alla squadra da due mesi decisivi per il futuro. Al momento, spiega Tuttosport, è abbastanza complicato programmare la prossima stagione vista la situazione di classifica: quindi la priorità è concentrarsi sul presente e prendere confidenza con una posizione complessa .

Inizia il ballo

Dal mercato sono arrivati cinque giocatori e sei ne sono usciti: se non è rivoluzione poco ci manca. Paratici torna in Italia dopo sei anni, come una delle ultime decisioni in vita di Rocco Commisso: di certo il suo compito non sarà facile. Servirà un confronto costante con i giocatori (ieri tutti quanti a cena), ma anche un ruolo centrale e con autonomia.