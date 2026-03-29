Intervistato da Il Giornale, l'ex portiere Dino Zoff, ha parlato di chi secondo lui, nell'Italia, potrebbe fare la differenza nella partita in programma martedì contro la Bosnia, valevole per l'accesso ai prossimi Mondiali di calcio. La sua risposta riguarda proprio l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean:
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VIOLA NEWS news viola stampa Zoff scommette su Kean: “Con la Bosnia sarà decisivo. Finalmente sta venendo fuori”
Il Giornale
Zoff scommette su Kean: “Con la Bosnia sarà decisivo. Finalmente sta venendo fuori”
Le parole di Dino Zoff, ex portiere, punta tutto su Kean per permettere agli Azzurri di accedere al prossimo Mondiale
Un nome su cui punterei martedì per battere la Bosnia e volare al Mondiale? Direi Kean. L'ho visto molto bene contro l'Irlanda del Nord e ha fatto davvero un bel gol. Kean ha grandi potenzialità e finalmente le sta tirando fuori: potrebbe essere lui l'uomo decisivo per riportare l'Italia al Mondiale.
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