Weekend giovanili: Primavera alle semifinali scudetto, U15 ai quarti, fuori gli U14

PRIMAVERA FEMMNILE:

Le giovani gigliate hanno concluso il loro campionato settimana scorsa battendo il Sassuolo per 3-1. Avendo concluso al quinto posto, le gigliate non si sono qualificate ai playoff scudetto rimandando ogni eventuale sogno di gloria alla prossima stagione.

UNDER 18: Monza 3-5 Fiorentina

I campioni del torneo di Viareggio continuano a vincere e si mantengono in piena corsa per un posto ai playoff. In una partita tutt'altro che semplice, i ragazzi di mister Capparella hanno portato a casa i 3 punti grazie alle reti di Mataran, Guidorizzi, Pirrò, Pietropaolo e Martini. Con la vittoria di oggi, i giovani viola si mantengono a sole due lunghezze di distanza dall'ultimo posto valevole la qualificazione ai playoff occupato al momento dal Cesena.

UNDER 17:

L'under 17 ha finito il campionato la due settimane fa, vincendo 1-o in casa contro il Bari. Poiché si è aggiudicata il secondo posto finale (a soli -2 punti dall'Empoli vice campione d'Italia), ha accesso direttamente ai quarti di finale,dunque la rivedremo in campo verso i primi di Giugno contro il Genoa, in due gare di andata e ritorno.

UNDER 16:

Gli Under 16 hanno concluso la propria stagione settimana scorsa uscendo agli ottavi di finale contro il Pescara.

UNDER 15: Atalanta 1-2 Fiorentina (tot. Ata 4-5 Fio)

Gioia per i ragazzi di mister Balestracci che si qualificano ai quarti di finale dopo un ottavo combattuto dal primo all'ultimo minuto. Dopo il 3-3 pirotecnico dell'andata (Leggi qua la cronaca della partita), i gigliati con cuore e con orgoglio riescono a vincere in rimonta contro un'ottima Atalanta grazie ai gol di Pistone e Mignemi. Adesso i giovani viola affronteranno la Roma con in palio l'accesso alle semifinali nazionali.

UNDER 14: Fiorentina 1-2 Parma

Si ferma qua la corsa scudetto dei ragazzi di mister Innocenti, che avevano bisogno di una vittoria per accedere alle Final Four (Leggi qua la cronaca della partita). Nonostante un pronostico ampiamente a sfavore dei gigliati, la Fiorentina ha venduto cara la propria pelle contro il Parma uscendo sconfitta da una partita più che equilibrata. Non basta il gol di Remorini, la doppietta di un ispirato Ferraro vale la vittoria e per i crociati che si qualificano così per le Final Four. Nel finale, i viola hanno anche avuto l'opportunità di pareggiare su rigore con Bini. La conclusione del 9 viola, però, si è stampata sulla traversa.