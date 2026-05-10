Fiorentina Under 15 batte l’Atalanta e vola ai quarti di finale del campionato

La Fiorentina batte l’Atalanta a Bergamo grazie al decisivo gol di Mignemi nel finale e vola ai quarti, dove sfiderà la Roma.
La Fiorentina, dopo il 3-3 ottenuto nella gara d’andata di mercoledì 6 maggio contro l’Atalanta, si è giocata l’accesso ai quarti di finale nella delicata trasferta di Bergamo. Per rivivere l'intera cronaca della partita di andata segui il seguente LINK.
I ragazzi di mister Balestracci, dopo essere andati in svantaggio, hanno reagito con grande carattere trovando il gol del pareggio con Pistone, bravo a rimettere in carreggiata i viola. Nel finale è poi arrivata la rete decisiva di Mignemi allo scadere, che ha fissato il punteggio sul 1-2 e sul 5-4 complessivo tra andata e ritorno, regalando così alla Fiorentina la qualificazione ai quarti di finale del campionato.