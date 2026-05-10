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Fiorentina Under 15 batte l’Atalanta e vola ai quarti di finale del campionato

Stadio Curva Fiesole Viola Park
La Fiorentina batte l’Atalanta a Bergamo grazie al decisivo gol di Mignemi nel finale e vola ai quarti, dove sfiderà la Roma.
Iacopo Salvatori

La Fiorentina, dopo il 3-3 ottenuto nella gara d’andata di mercoledì 6 maggio contro l’Atalanta, si è giocata l’accesso ai quarti di finale nella delicata trasferta di Bergamo. Per rivivere l'intera cronaca della partita di andata segui il seguente LINK.

I ragazzi di mister Balestracci, dopo essere andati in svantaggio, hanno reagito con grande carattere trovando il gol del pareggio con Pistone, bravo a rimettere in carreggiata i viola. Nel finale è poi arrivata la rete decisiva di Mignemi allo scadere, che ha fissato il punteggio sul 1-2 e sul 5-4 complessivo tra andata e ritorno, regalando così alla Fiorentina la qualificazione ai quarti di finale del campionato.

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Per i gigliati adesso si prospetta la sfida contro la Roma, uscita vincente con un 5-2 complessivo nel doppio confronto contro il Napoli. Una partita difficile, poiché i giallorossi hanno già dimostrato il proprio valore chiudendo il campionato al primo posto in classifica, con un vantaggio di 5 punti sui viola.

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