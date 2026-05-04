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VIOLA NEWS giovanili Weekend giovanili: Under 16 fuori agli ottavi, bene Primavera, U18 e U14.

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Weekend giovanili: Under 16 fuori agli ottavi, bene Primavera, U18 e U14.

Weekend giovanili: Under 16 fuori agli ottavi, bene Primavera, U18 e U14. - immagine 1
Scopri tutti i risultati del settore giovanile durante questo fine settimana. Under 16 fuori dai giochi, la Primavera convince sempre di più.
Giada Di Stefano

In attesa della partita della prima squadra all'Olimpico contro la Roma, riepiloghiamo i risultati del nostro settore giovanile durante questo fine settimana.

PRIMAVERA MASCHILE: Atalanta 1-2 Fiorentina

La formazione di  mister Galloppa strappa 3 punti importantissimi in trasferta a Zingonia, contro l'Atalanta.(Leggi qua la cronaca della partita). I neroazzurri erano reduci dalla vittoria della Coppa Italia Primavera (vinta ai rigori, grazie all' 1-1 di Isoa al 94'), i viola invece hanno ottenuto il terzo successo consecutivo. Dopo una grande parata di Anelli su Jallow, ecco che la dea passa in vantaggio: Baldo trova il suo 18esimo gol stagionale. La risposta della Fiorentina arriva quando i padroni di casa perdono una palla velenosissima in area di rigore che lo stesso Jallow recupera, affidando poi il tiro a Puzzoli, che non sbaglia. Il subentrato Evangelista porta a spasso la difesa bergamasca e mette dentro il cross teso: Atzeni si trova nel posto giusto al momento giusto per completare la rimonta viola. I ragazzi classe 2006 e 2007 tornano primi a +1 da Parma e Cesena e a +6 dalla Roma. Arrivare nelle prime due posizioni, nella classifica finale, sarebbe essenziale per qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto. 

 

PRIMAVERA FEMMNILE: Fiorentina 3-1 Sassuolo

Arriva il successo anche per la Primavera femminile, che batte in casa il Sassuolo. Le reti portano la firma di Baccaro, Miraldi e Mailia. Adesso le viola si trovano in quinta posizione con 35 punti, 8 in meno proprio delle neroverdi, che occupano il quarto e ultimo posto disponibile per accedere ai playoff.

 

UNDER 18: Fiorentina 3-0 Torino

I campioni del torneo di Viareggio hanno affrontato al Viola Park il Torino, steso dalla doppietta del numero 10 viola Beldenti e dal gol di testa di Melani, a chiudere le danze. (Leggi qua la cronaca della partita). I ragazzi di Capparella sono scesi in campo con la testa giusta, consapevoli che l'obiettivo playoff debba concretizzarsi da qui a fine campionato, quindi prima delle prossime 4 partite. I viola, dopo questa vittoria si trovano ottavi a -2 punti dalle prime 6, che affronteranno, appunto, le fasi finali.

 

UNDER 17: 

L'under 17 ha finito il campionato la scorsa settimana, vincendo 1-o in  casa contro il Bari. Poiché si è aggiudicata il secondo posto finale, (a soli -2 punti dall'Empoli vice campione d'Italia), ha accesso direttamente alle semifinali playoff, dunque la rivedremo in campo verso i primi di Giugno contro il Genoa.

 

UNDER 16: Fiorentina 2-0 Pescara (tot. Fio 2-3 Pes)

Non basta il 2-0 rifilato al Pescara ieri al Viola Park, poiché i ragazzi di mister Cristiani avevano perso lo scorso lunedì nella gara d'andata subendo un tris pesantissimo e che, per chiunque, sarebbe stato difficile da rimontare: hanno faticato infatti anche i vice campioni d'Italia, i 2010 gigliati. Troppo tardi arrivano le reti di Croci su rigore e di Innocenti; il tempo restante non basta per imporsi sui biancocelesti. Un plauso anche al portiere viola Orlando che, con le sue parate decisive, si è imposto tra i pali ed ha evitato la goleada abruzzese nel risultato totale. (Leggi qui la cronaca della partita)

UNDER 15: 

La formazione dei classe 2011 ha concluso la stagione al quarto posto della classifica, sotto alla capolista Roma, seguita dalla Lazio e l'Empoli, a pari punti coi viola. Scenderà in campo mercoledì 6/05 alle ore 13:00 per disputare il primo turno di playoff contro l'Atalanta, arrivata seconda nel girone B del campionato Under 15, sotto solo al Milan.

UNDER 14: Fiorentina 3-0 Empoli

L'Under 14 si aggiudica il derby contro i cugini empolesi durante la seconda giornata della fase interregionale. Il sogno dei classe 2012 viola, nonché la corsa verso lo scudetto, continua ed è tenuta viva dalla rete di Biagioli e dalla doppietta di Canu.

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