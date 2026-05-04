Weekend giovanili: Under 16 fuori agli ottavi, bene Primavera, U18 e U14.

Scopri tutti i risultati del settore giovanile durante questo fine settimana. Under 16 fuori dai giochi, la Primavera convince sempre di più.

Giada Di Stefano 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 13:18)

In attesa della partita della prima squadra all'Olimpico contro la Roma, riepiloghiamo i risultati del nostro settore giovanile durante questo fine settimana.

PRIMAVERA MASCHILE: Atalanta 1-2 Fiorentina

La formazione di mister Galloppa strappa 3 punti importantissimi in trasferta a Zingonia, contro l'Atalanta.(Leggi qua la cronaca della partita). I neroazzurri erano reduci dalla vittoria della Coppa Italia Primavera (vinta ai rigori, grazie all' 1-1 di Isoa al 94'), i viola invece hanno ottenuto il terzo successo consecutivo. Dopo una grande parata di Anelli su Jallow, ecco che la dea passa in vantaggio: Baldo trova il suo 18esimo gol stagionale. La risposta della Fiorentina arriva quando i padroni di casa perdono una palla velenosissima in area di rigore che lo stesso Jallow recupera, affidando poi il tiro a Puzzoli, che non sbaglia. Il subentrato Evangelista porta a spasso la difesa bergamasca e mette dentro il cross teso: Atzeni si trova nel posto giusto al momento giusto per completare la rimonta viola. I ragazzi classe 2006 e 2007 tornano primi a +1 da Parma e Cesena e a +6 dalla Roma. Arrivare nelle prime due posizioni, nella classifica finale, sarebbe essenziale per qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto.

PRIMAVERA FEMMNILE: Fiorentina 3-1 Sassuolo

Arriva il successo anche per la Primavera femminile, che batte in casa il Sassuolo. Le reti portano la firma di Baccaro, Miraldi e Mailia. Adesso le viola si trovano in quinta posizione con 35 punti, 8 in meno proprio delle neroverdi, che occupano il quarto e ultimo posto disponibile per accedere ai playoff.

UNDER 18: Fiorentina 3-0 Torino

I campioni del torneo di Viareggio hanno affrontato al Viola Park il Torino, steso dalla doppietta del numero 10 viola Beldenti e dal gol di testa di Melani, a chiudere le danze. (Leggi qua la cronaca della partita). I ragazzi di Capparella sono scesi in campo con la testa giusta, consapevoli che l'obiettivo playoff debba concretizzarsi da qui a fine campionato, quindi prima delle prossime 4 partite. I viola, dopo questa vittoria si trovano ottavi a -2 punti dalle prime 6, che affronteranno, appunto, le fasi finali.

UNDER 17:

L'under 17 ha finito il campionato la scorsa settimana, vincendo 1-o in casa contro il Bari. Poiché si è aggiudicata il secondo posto finale, (a soli -2 punti dall'Empoli vice campione d'Italia), ha accesso direttamente alle semifinali playoff, dunque la rivedremo in campo verso i primi di Giugno contro il Genoa.

UNDER 16: Fiorentina 2-0 Pescara (tot. Fio 2-3 Pes)

Non basta il 2-0 rifilato al Pescara ieri al Viola Park, poiché i ragazzi di mister Cristiani avevano perso lo scorso lunedì nella gara d'andata subendo un tris pesantissimo e che, per chiunque, sarebbe stato difficile da rimontare: hanno faticato infatti anche i vice campioni d'Italia, i 2010 gigliati. Troppo tardi arrivano le reti di Croci su rigore e di Innocenti; il tempo restante non basta per imporsi sui biancocelesti. Un plauso anche al portiere viola Orlando che, con le sue parate decisive, si è imposto tra i pali ed ha evitato la goleada abruzzese nel risultato totale. (Leggi qui la cronaca della partita)

UNDER 15:

La formazione dei classe 2011 ha concluso la stagione al quarto posto della classifica, sotto alla capolista Roma, seguita dalla Lazio e l'Empoli, a pari punti coi viola. Scenderà in campo mercoledì 6/05 alle ore 13:00 per disputare il primo turno di playoff contro l'Atalanta, arrivata seconda nel girone B del campionato Under 15, sotto solo al Milan.

UNDER 14: Fiorentina 3-0 Empoli

L'Under 14 si aggiudica il derby contro i cugini empolesi durante la seconda giornata della fase interregionale. Il sogno dei classe 2012 viola, nonché la corsa verso lo scudetto, continua ed è tenuta viva dalla rete di Biagioli e dalla doppietta di Canu.