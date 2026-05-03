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La Primavera è prima, e sogna ancora. La festa negli spogliatoi a Bergamo

Galloppa
La Primavera della Fiorentina continua a volare. I ragazzi di Galloppa consolidano il primo posto
Redazione VN

Se la stagione della prima squadra viola è stata deludente, non si può dire lo stesso per la Primavera di Galloppa. Ancora una volta i baby stanno regalando diverse gioie all'ambiente. Oggi è arrivato un successo pesantissimo nella trasferta di Bergamo. 3 punti che hanno consolidato il primo posto sul Parma. Nello spogliatoio questo successo è stato festeggiato a dovere, come si può notare dagli account social della Fiorentina.

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