La Primavera è prima, e sogna ancora. La festa negli spogliatoi a Bergamo

Se la stagione della prima squadra viola è stata deludente, non si può dire lo stesso per la Primavera di Galloppa. Ancora una volta i baby stanno regalando diverse gioie all'ambiente. Oggi è arrivato un successo pesantissimo nella trasferta di Bergamo. 3 punti che hanno consolidato il primo posto sul Parma. Nello spogliatoio questo successo è stato festeggiato a dovere, come si può notare dagli account social della Fiorentina.