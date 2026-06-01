Gli occhi dell'Avellino sugli ex Primavera viola: l'impresa della squadra di Galloppa, che ha riportato lo Scudetto di categoria a Firenze a 43 anni dall'ultima volta, è stata osservata da vicino dal club campano.
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VIOLA NEWS news viola stampa L’Avellino fa spesa al Viola Park: chieste informazioni su tanti giocatori viola
Corriere dello Sport
L’Avellino fa spesa al Viola Park: chieste informazioni su tanti giocatori viola
Gli occhi dell'Avellino sugli ex Primavera viola: l'impresa della squadra di Galloppa, che ha riportato lo Scudetto di categoria
Al Viola Park per le finali Scudetto si sono visti il tecnico Davide Ballardini ma anche il ds Mario Aiello. Nel mirino dell'Avellino tanti calciatori che dalla prossima stagione faranno il salto tra i grandi, su tutti il centravanti Riccardo Braschi ma anche il difensore Eddy Kouadio, fresco di premio di Mvp delle fasi finali del campionato.
Attenzione anche a Tommaso Martinelli, già indicato come prossimo erede di De Gea: anche lui 2006 come gli altri due ex Primavera, già testato in B con la Sampdoria, dove però potrebbe prolungare il prestito. Pure lui è un profilo che potrebbe tornare utile all'Avellino. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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