Da Torino: “Fiorentina risparmia e non riscatta Rugani. Ma sarà utile alla Juve”

L’esperienza di Daniele Rugani alla Fiorentina si è conclusa senza il riscatto da parte del club viola. Non sono infatti maturate le condizioni previste dall’accordo con la Juventus, che legavano l’obbligo d’acquisto da 2,5 milioni di euro alla salvezza della squadra e a un determinato numero di presenze del difensore. Rugani farà quindi ritorno a Torino dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio.