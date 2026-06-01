L’esperienza di Daniele Rugani alla Fiorentina si è conclusa senza il riscatto da parte del club viola. Non sono infatti maturate le condizioni previste dall’accordo con la Juventus, che legavano l’obbligo d’acquisto da 2,5 milioni di euro alla salvezza della squadra e a un determinato numero di presenze del difensore. Rugani farà quindi ritorno a Torino dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio.
Tuttosport
Da Torino: “Fiorentina risparmia e non riscatta Rugani. Ma sarà utile alla Juve”
Per la Fiorentina si tratta anche di un risparmio economico, visto che il club non dovrà sostenere né il costo del cartellino né un ingaggio elevato. La dirigenza viola sembra orientata verso altre soluzioni per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto in vista del nuovo ciclo tecnico che sta per partire con l’arrivo del prossimo allenatore.
Alla Juventus, invece, il futuro del centrale resta da definire. Il contratto fino al 2028 e lo stipendio importante rendono complicata una nuova cessione in prestito. Per questo i bianconeri stanno valutando la possibilità di trattenerlo in rosa come alternativa affidabile, utile sia per le liste UEFA sia per garantire esperienza e profondità a una squadra impegnata anche nelle competizioni europee. Lo riporta Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA