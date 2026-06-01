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Corriere dello Sport

CorSport: “Fiorentina su Volpato, lui affascinato. E c’è l’indizio della casa”

CorSport: “Fiorentina su Volpato, lui affascinato. E c’è l’indizio della casa” - immagine 1
Volpato, sotto contratto coi neroverdi per altri due anni, sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze
Redazione VN

Una volta stabilito chi allenerà la Fiorentina, inizierà la campagna acquisti. Prima di tutto Paratici e Goretti penseranno a ripopolare le corsie esterne, che con gli addii di Solomon ed Harrison sono rimaste scoperte.

Volpato

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Il nome più gettonato al momento è quello di Cristian Volpato del Sassuolo, il cui futuro dipenderà dai propositi del compagno di reparto Berardi. Che in caso di permanenza gli toglierebbe spazio, favorendone l’addio.

Fiorentina

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Il classe 2003, sotto contratto coi neroverdi per altri due anni, sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze, dove indipendentemente da tutto sta cercando casa da qualche tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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