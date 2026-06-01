Una volta stabilito chi allenerà la Fiorentina, inizierà la campagna acquisti. Prima di tutto Paratici e Goretti penseranno a ripopolare le corsie esterne, che con gli addii di Solomon ed Harrison sono rimaste scoperte.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina su Volpato, lui affascinato. E c’è l’indizio della casa”
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina su Volpato, lui affascinato. E c’è l’indizio della casa”
Volpato, sotto contratto coi neroverdi per altri due anni, sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze
Volpato—
Il nome più gettonato al momento è quello di Cristian Volpato del Sassuolo, il cui futuro dipenderà dai propositi del compagno di reparto Berardi. Che in caso di permanenza gli toglierebbe spazio, favorendone l’addio.
Fiorentina—
Il classe 2003, sotto contratto coi neroverdi per altri due anni, sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze, dove indipendentemente da tutto sta cercando casa da qualche tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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