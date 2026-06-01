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Bologna, ci risiamo. Gazzetta: “Sartori piomba su un obiettivo di Paratici”

Bologna, ci risiamo. Gazzetta: “Sartori piomba su un obiettivo di Paratici” - immagine 1
Giovanni Sartori avrebbe messo nel mirino un giocatore che piace tanto a Fabio Paratici
Redazione VN

Con l'inizio del calciomercato alle porte, iniziano anche i primi intrecci tra club di Serie A. La Gazzetta dello Sport, per esempio, si è soffermata sul mercato del Bologna.

Sartori

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Il Gremio avrebbe rifiutato un'offerta per Viery, centrale mancino 2005, titolarissimo: ha il contratto fino al 2029 e il club brasiliano parrebbe arrivato a chiedere 15 milioni.

Paratici

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Cifra astronomica ma Viery piace. E non solo al Bologna: è inseguito anche dalla Fiorentina. Anche Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino del brasiliano, nonostante il rifiuto di un'offerta da 12 milioni.

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