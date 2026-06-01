Bologna, ci risiamo. Gazzetta: “Sartori piomba su un obiettivo di Paratici”

Giovanni Sartori avrebbe messo nel mirino un giocatore che piace tanto a Fabio Paratici

Con l'inizio del calciomercato alle porte, iniziano anche i primi intrecci tra club di Serie A. La Gazzetta dello Sport , per esempio, si è soffermata sul mercato del Bologna.

Sartori

Il Gremio avrebbe rifiutato un'offerta per Viery, centrale mancino 2005, titolarissimo: ha il contratto fino al 2029 e il club brasiliano parrebbe arrivato a chiedere 15 milioni.