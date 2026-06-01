Con l'inizio del calciomercato alle porte, iniziano anche i primi intrecci tra club di Serie A. La Gazzetta dello Sport, per esempio, si è soffermata sul mercato del Bologna.
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Gazzetta dello Sport
Bologna, ci risiamo. Gazzetta: “Sartori piomba su un obiettivo di Paratici”
Giovanni Sartori avrebbe messo nel mirino un giocatore che piace tanto a Fabio Paratici
Sartori—
Il Gremio avrebbe rifiutato un'offerta per Viery, centrale mancino 2005, titolarissimo: ha il contratto fino al 2029 e il club brasiliano parrebbe arrivato a chiedere 15 milioni.
Paratici—
Cifra astronomica ma Viery piace. E non solo al Bologna: è inseguito anche dalla Fiorentina. Anche Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino del brasiliano, nonostante il rifiuto di un'offerta da 12 milioni.
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