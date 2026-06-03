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Nazione: “Chiede la cessione, la Fiorentina si inserisce. Occhi in casa Leicester”

Nazione: “Chiede la cessione, la Fiorentina si inserisce. Occhi in casa Leicester” - immagine 1
La Fiorentina vorrebbe il difensore centrale, nato a Vicenza nel 2001 e con esperienze tra Atalanta e Frosinone
Redazione VN

Non solo l'attacco, Fabio Paratici deve rinforzare anche la difesa. Per farlo, secondo la Nazione, avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza del calcio italiano: Caleb Okoli.

Okoli

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Il difensore centrale, nato a Vicenza nel 2001 e con esperienze tra Atalanta e Frosinone, è reduce da una stagione particolarmente difficile con il Leicester, ma è riuscito comunque a mettersi in luce per solidità e personalità.

Cessione

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Legato ancora al club inglese, il giocatore ha chiesto la cessione e l’operazione potrebbe chiudersi con un esborso relativamente contenuto.

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