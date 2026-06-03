Nazione: “Chiede la cessione, la Fiorentina si inserisce. Occhi in casa Leicester”

La Fiorentina vorrebbe il difensore centrale, nato a Vicenza nel 2001 e con esperienze tra Atalanta e Frosinone

Okoli

Il difensore centrale, nato a Vicenza nel 2001 e con esperienze tra Atalanta e Frosinone, è reduce da una stagione particolarmente difficile con il Leicester, ma è riuscito comunque a mettersi in luce per solidità e personalità.