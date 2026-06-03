Con l'arrivo di Fabio Grosso, la Fiorentina ha bisogno di esterni. Secondo la Nazione, un nome sondato da Fabio Paratici sarebbe Luca Koleosho.
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La Nazione
Nazione: “Fabio Paratici vuole Koleosho. Piace molto, ma c’è concorrenza”
Koleosho attaccante classe 2004 statunitense, naturalizzato italiano, del Paris FC, ma in prestito dal Burnley
Koleosho—
Giovane attaccante classe 2004 statunitense, naturalizzato italiano, del Paris FC, ma in prestito dal Burnley, è un profilo che piace molto e rientra nelle idee del club viola.
Paratici—
Certo, le ultime prestazioni del ragazzo con quattro passaporti (italiano, statunitense, canadese e nigeriano) hanno acceso i riflettori su di lui, però c'è anche la Fiorentina. Trattativa non facile.
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