Tirreno: “La Fiorentina su un talento del Catanzaro e occhi anche in Olanda”

La Fiorentina è già a lavoro per la prossima stagione e l'obiettivo è portare a Fabio Grosso giocatori giovani e di talento per rinforzare una rosa che vedrà tante partenze. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Fabio Paratici starebbe seguendo con grande attenzione Mattia Liberali, trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan, che in questa stagione ha fatto benissimo in Serie B al Catanzaro.