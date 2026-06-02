La Fiorentina è già a lavoro per la prossima stagione e l'obiettivo è portare a Fabio Grosso giocatori giovani e di talento per rinforzare una rosa che vedrà tante partenze. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Fabio Paratici starebbe seguendo con grande attenzione Mattia Liberali, trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan, che in questa stagione ha fatto benissimo in Serie B al Catanzaro.
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Tirreno: “La Fiorentina su un talento del Catanzaro e occhi anche in Olanda”
Fabio Paratici ha messo nel mirino il giovane talento del Catanzaro, Mattia Liberali, ma non solo: occhi anche in Olanda
Un obiettivo anche a centrocampo e in difesa—
Ma non solo, perché i viola, per rinforzare il centrocampo, starebbero seguendo anche Sven Mijnans, classe 2000 dell'Az Alkmaar, con un valore di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, che nell'ultima stagione in Olanda ha totalizzato 30 presenze e 11 gol. Infine, in difesa, piace Filippo Terracciano, calciatore classe 2003 che in questa stagione è stato in prestito alla Cremonese, molto duttile, che farà ritorno al Milan a causa della retrocessione arrivata da parte dell'altra squadra lombarda. La sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.
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