Marco Baroni, ex allenatore di Lazio e Torino tra le tante, stato intervistato dal Corriere dello Sport. Tra i tanti temi toccati c'è anche quello del suo passato, la Fiorentina ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Baroni: “La Fiorentina, il contratto che salta e i carabinieri nell’albergo”
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Baroni: “La Fiorentina, il contratto che salta e i carabinieri nell’albergo”
Marco Baroni, ex allenatore di Lazio e Torino tra le tante, stato intervistato dal Corriere dello Sport. Tra i tanti temi toccati c'è anche la Fiorentina
È stata una vita folle. Da calciatore, per avvicinarmi a casa, lasciai un Napoli d’alta classifica per firmare con una Fiorentina in lotta per la salvezza. Sembra tutto fatto quando, senza che io possa intervenire in alcun modo, mi trovo invischiato in una lotta di potere tra procuratori. Il contratto salta, finisco al Bologna e a un certo punto la società porta i libri in tribunale e mi ritrovo, a casa, senza lavoro, a neanche trent’anni. Pur di non restare fermo, faccio un triplo salto all’indietro e approdo al Poggibonsi, in C2. Lì gioco dieci partite e una mattina, all’improvviso, spariscono tutti. Scendo a fare colazione in albergo e trovo la proprietaria sulla porta circondata dai Carabinieri: «Signor Baroni, la squadra è fallita, a me chi mi paga?». «Signora, che faccio? La pago io?»
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