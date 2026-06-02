Nazione: “Fiorentina, i giocatori staccano la spina. Le vacanze a tinte viola”

Con la stagione conclusa, i giocatori della Fiorentina si dividono tra impegni con le nazionali e primi giorni di vacanza

Redazione VN 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 10:03)

Con la stagione conclusa, i giocatori della Fiorentina si dividono tra impegni con le nazionali e primi giorni di vacanza. Marin Pongracic sarà l’unico rappresentante viola al prossimo Mondiale con la Croazia, mentre Robin Gosens seguirà la competizione da una prospettiva diversa, lavorando come commentatore tecnico per una televisione tedesca. Intanto Cher Ndour e Pietro Comuzzo attendono la possibilità di esordire con la Nazionale maggiore nelle prossime sfide dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia.

Per molti altri è già tempo di relax. Dodo è tornato in Brasile insieme alla compagna Amanda per trascorrere le vacanze in famiglia, in quello che potrebbe essere anche un periodo decisivo per il suo futuro, visto che il suo nome è tra i possibili partenti del mercato estivo. Albert Gudmundsson è invece rientrato in Islanda, dove si sta godendo qualche giorno di riposo in attesa degli impegni con la propria nazionale. Anche Moise Kean si sta concedendo una pausa, coltivando una delle sue grandi passioni: la musica, come mostrato sui social attraverso alcune immagini pubblicate da uno studio di registrazione.

Momenti speciali anche fuori dal campo. Manor Solomon sta vivendo le prime settimane da padre dopo la nascita della piccola Emma, venuta alla luce a Firenze. Rolando Mandragora si gode il tempo con la figlia Ginevra e la moglie Lucia tra mare e piscina, mentre Alessandro Bianco, rientrato dall’esperienza al Paok Salonicco, si è concesso qualche giornata di svago con la compagna. Infine Daniele Rugani, che non sarà riscattato dalla Fiorentina e farà ritorno alla Juventus, ha scelto un’esperienza diversa per l’estate: il Cammino di Santiago, intrapreso come occasione di riflessione e crescita personale. Lo scrive la Nazione.